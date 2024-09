Anfang nächster Woche soll der neue Trainer des TSV Hartberg feststehen, der Kandidatenkreis ist bereits stark eingegrenzt. Österreicher und Deutsche sollen noch in der Ziehung sein, die Namen Zoran Barisic, Markus Mader & Co fallen immer wieder. Wirklich in die Karten blicken lassen sich die Verantwortlichen in der Oststeiermark nicht. Nur zwei Sachen sind klar. Erstens: Die Trainerbestellung muss sitzen, das ergibt sich aus dem nicht zufriedenstellenden Saisonstart der Hartberger mit nur zwei Punkten aus vier Partien. Zweitens: Die von Markus Schopp implementierte Spielidee muss fortgeführt werden. Das sagt Obmann und (Wieder-)Sportdirektor Erich Korherr in aller Klarheit. Und darauf hofft auch Interims-Trainer Markus Karner, der die Hartberger am Sonntag gegen die WSG Tirol betreuen wird.