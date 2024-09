Mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Björn Hardley war das Transferprogramm von Hartberg noch nicht abgeschlossen. Die Oststeirer leihen Außenverteidiger Furkan Demir von Rapid II – und haben am Ende der Leihe die Chance, den 20-Jährigen zu kaufen. „Wir haben ihn schon länger am Schirm, jetzt war Rapid bereit, das Geschäft mit uns zu machen“, sagt TSV-Geschäftsführer Erich Korherr. Damit haben die Hartberger die letzte Baustelle im Kader geschlossen, denn sowohl links als auch rechts war auf der Außenverteidigerposition noch Bedarf – und Demir, Bruder von Yusuf Demir, kann auf beiden Seiten spielen.

Hardley ist bereits seit Mittwochabend in Hartberg, hat am Donnerstag bereits trainiert und wird am Freitag beim Testspiel gegen Radomlje aus Slowenien bereits Minuten bekommen. „Wir verhandeln schon lange mit Utrecht, es hat gedauert, bis sie sich auf die Hartberg-Lösung eingelassen haben“, sagt Korherr. Was die Hartberg-Lösung bedeutet? „Wenig Ablöse“, erklärt Korherr. Dafür eine entsprechend hohe Weiterverkaufsbeteiligung. „Er macht einen super Eindruck und ist sicher top ausgebildet“, sagt Korherr. Hardley ist die Nachwuchsabteilung bei Manchester United durchlaufen.

Onurhan Babuscu soll die Hartberger noch verlassen

Ein Spieler könnte die Hartberger noch verlassen: In der Türkei hat das Transferfenster noch offen und Onurhan Babuscu, der noch bis Winter an Hartberg verliehen ist, könnte noch in dieser Transferperiode wieder in die Türkei wechseln. „Wenn man sich unser Mittelfeld anschaut und schaut, wer draußen sitzt, geht sich das für ihn aktuell einfach nicht aus“, sagt Korherr. „Es wäre auch für ihn das Beste, wenn er wechselt. Er ist ein junger Spieler und braucht Spielzeit und die bekommt er bei uns nicht.“ Das ist Babuscus Management so mitgeteilt worden. „Es gilt herauszufinden, was für ihn die beste Lösung ist. Hartberg wird es nicht sein.“