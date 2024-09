Auf zwei Abgänge folgt ein Neuzugang. Hartberg hat einen Tag nach den leihweisen Wechseln von Julian Halwachs und Christoph Urdl zu Voitsberg auf der Innenverteidigerposition verstärkt. Der Niederländer Björn Hardley schließt sich den Oststeirern an und unterschreibt bis Sommer 2026 beim TSV. Der 21-Jährige spielte insgesamt vier Jahre in diversen Nachwuchsauswahlen von Manchester United und war bei den „Red Devils“ auch in der UEFA Youth League im Einsatz. Im Vorjahr ging es dann zur zweiten Mannschaft von Utrecht in die zweite niederländische Liga.

Hardley freut sich bereits auf sein Engagement in der Steiermark: „Ich bin wirklich glücklich, in Hartberg zu sein, und freue mich auf diese großartige Chance und dieses Abenteuer.“ Auch Obmann Erich Korherr ist vom Neuzugang überzeugt. „Wir sind froh, mit Björn Hardley noch einen richtig spannenden Spieler für die Innenverteidigung gefunden zu haben. Ein Linksfuß, der zu unserer Spielidee passt. Er erinnert ein wenig an Ibane Bowat. Ich bin überzeugt, dass wir viel Freude mit ihm haben werden.“