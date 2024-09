Die zweite Amtszeit von Markus Schopp in Hartberg ist zu Ende und der steirische Erfolgstrainer hinterlässt in der Oststeiermark große Fußstapfen. Unter dem Grazer entwickelten sich die Steirer wieder zu einem der spannendsten Teams der Liga. Genau diese Anforderung wird auch an den neuen starken Mann gestellt, der in den nächsten Tagen gefunden werden soll.

Als logischster Kandidat gilt der ehemalige Trainer der Wiener Austria und des WAC: Manfred Schmid. Es ist kein Geheimnis, dass die Hartberger bereits in der Vergangenheit engen Kontakt zum 53-Jährigen hatten und 2021 eine Verpflichtung im Raum stand. Der Wiener genießt großes Ansehen bei den Verantwortlichen und könnte sofort loslegen. Seit Sommer ist Schmid nach seinem Aus in Wolfsberg vereinslos. „Wir werden keinen Trainer aus einem bestehenden Vertrag herauskaufen, das können wir uns nicht leisten“, sagt Obmann Erich Korherr und macht so die Tür für Schmid weit auf.

Ganz auszuschließen ist die Verpflichtung eines unter Vertrag stehenden Trainers jedoch nicht – zumindest, wenn es um einen Namen geht. Peter Pacult, aktuell bei der Klagenfurter Austria, ist ein absoluter Liebling von TSV-Präsidentin Brigitte Annerl. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft. Stellt die Präsidentin das Geld auf, wäre ein Wechsel nicht vollkommen unrealistisch. Ebenfalls interessant: FAC-Trainer Mitja Mörec und Admira-Coach Thomas Silberberger. Zwar haben beide einen laufenden Vertrag, die Chance auf ein Amt in der Bundesliga ist dennoch verlockend.