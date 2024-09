Katerstimmung oder gar Auflösungserscheinungen waren am ersten Tag nach der Ära Markus Schopp in Hartberg nicht zu spüren. Ganz im Gegenteil. Die Mannschaft agierte in Schielleiten mit „hohem Engagement und fantastischer Energie“, wie es Interimscoach Markus Karner in seiner ersten Ansprache zusammenfasste. Der 46-Jährige ist seit 2021 in verschiedenen Funktionen in Hartberg im Amt, war als Jugendleiter und Cheftrainer der erfolgreichen Amateure in der Landesliga verantwortlich. „Nach dem Anruf von Erich Korherr war für mich klar, dass ich mit meinem Team unterstütze. Wir haben sofort in engem Austausch mit dem bestehenden Trainerteam Entscheidungen für die ersten Einheiten getroffen.“