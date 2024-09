Exakt vor einer Woche informierte Markus Schopp die Verantwortlichen in Hartberg über seinen bevorstehenden Wechsel zum LASK. Tags darauf war der Deal dann durch und der Grazer verabschiedete sich in Richtung Oberösterreich. Seither sind die Oststeirer auf Trainersuche. „Wir sind bereits in guten Gesprächen“, verrät Obmann Erich Korherr. „Aber wir werden uns noch ein paar anhören. Vielleicht fällt bereits in dieser Woche eine Entscheidung. Wir wollen aber sicher keinen Schnellschuss machen.“

Deshalb geht der 57-Jährige auch davon aus, dass Interimscoach Markus Karner am Sonntag gegen die WSG Tirol auf der Trainerbank Platz nehmen wird. „Vielleicht macht sich der neue Trainer am Matchtag aber schon ein Bild und nimmt ein paar Gedanken mit.“ Gut möglich also, dass der neue starke Mann an der Hartberger Seitenlinie am Wochenende bereits im Stadion ist.

Kein Schopp 2.0

Wer das ist, verrät Korherr logischerweise noch nicht. Nur so viel: „Er muss einfach am besten zu Hartberg passen. Wir werden keine große Systemveränderung machen, wollen bei unserer Spielidee bleiben. Einen Markus Schopp 2.0 gibt es natürlich nicht, aber wir wollen es ähnlich gestalten.“ An Bewerbungen mangle es nicht, es gebe „sehr viele gute Leute aus dem In- und Ausland“, die in der Oststeiermark vorstellig geworden sind. Ein Trainertalent aus einem bestehenden Vertrag herauskaufen wird man aber nicht. „Wir sind nicht unbedingt mit Geld gesegnet, das wissen alle in Hartberg. Da wir gut in den Kader investiert haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jemanden rauskaufen werden.“