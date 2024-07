Im Salzburger Nachwuchs spielte Mateo Karamatic einst an der Seite von Nicolas Seiwald, Alexander Prass, David Affengruber, Jusuf Gazibegovic oder Junior Adamu. „Aber mein Weg in die Bundesliga verlief dann eben nicht über die Red-Bull-Akademie zu Liefering und den Profis, sondern war ein bisschen anders, vielleicht auch schwieriger. Aber am Ende des Tages führt nicht nur ein Weg zum Ziel.“ Beim TSV Hartberg ist der 22-Jährige nun im österreichischen Oberhaus angekommen.