Die Verhandlungen waren in den letzten Zügen, jetzt ist es fix: Mateo Karamatic verstärkt als neuer Innenverteidiger den TSV Hartberg. Der 21-jährige Österreicher wechselt vom slowenischen Erstligisten NK Olimpija Ljubljana in die Oststeiermark und unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2025 mit Option auf Verlängerung.

Karamatic begann seine Karriere beim SV Reutte in Tirol und wechselte dann im Jahr 2015 in die Nachwuchsabteilung von RB Salzburg. Nach zwei Jahren beim Regionalligist USK Anif ging es zu NK Osijek nach Kroatien und anschließend zu Olimpija Ljubljana. Für den slowenischen Erstligaverein absolvierte der Innenverteidiger 45 Spiele und holte im Jahr 2023 das Double aus Meistertitel und Pokalsieg.

„Alle gesteckten Ziele erreichen“

„Ich möchte auf jeden Fall der Mannschaft helfen, mich so schnell wie möglich an den Spielstil anpassen, und meinen Teil dazu beitragen, damit wir gemeinsam alle gesteckten Ziele erreichen können“, sagt Karamatic. Und Cheftrainer Markus Schopp: „Wir freuen uns sehr darüber, Mateo bei uns begrüßen zu dürfen. Er wurde in Österreich sehr gut ausgebildet und hat jetzt schon erste Erfahrungen im Ausland gemacht. Er möchte nun mit uns gemeinsam den nächsten Karriereschritt gehen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“