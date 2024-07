Es hat sich abgezeichnet, jetzt ist es fix: Maximilian Entrup wird nicht mehr für den TSV Hartberg auflaufen. Der Mittelstürmer, im Vorjahr aus der Regionalliga nach Hartberg geholt und beim TSV zum Nationalspieler und EM-Teilnehmer gereift, wechselt zum LASK. Für Hartberg erzielte der Angreifer in der abgelaufenen Saison in 28 Pflichtspielen starke 16 Treffer und vier Assists, mit 13 Meisterschaftstoren landete er in der Torschützenliste der höchsten Spielklasse auf Rang zwei.

Für die Oststeirer ist Entrup definitiv der Rekordtransfer. Der Marktwert des Stürmers liegt laut transfermart.at bei zwei Millionen, Entrup hatte noch ein Jahr Vertrag bei den Oststeirern. „Der LASK hat sich von Beginn an sehr um mich bemüht, die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich spüre großes Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, der Weg und die Ideen, die der Verein verfolgt, haben mich vollauf überzeugt. Ich sehe beim LASK ideale Voraussetzungen, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen. Ich freue mich sehr auf die Aufgaben in der Bundesliga und im Europacup und hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen“, wird der Stürmer in der Aussendung des LASK zitiert.