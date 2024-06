Bisher war in Hartberg alles ruhig. Einige Spieler wurden am letzten Spieltag verabschiedet, um einige ranken sich Abwanderungsgerüchte, Sam Schutti wurde nach Oberwart abgegeben. Fix war aber nix. Bisher. Denn jetzt haben die Oststeirer gleich doppelt am Transfermarkt zugeschlagen.

Mit Elias Havel (21) und Aaron Sky Schwarz (20) nehmen die Hartberger gleich zwei Offensivspieler leihweise unter Vertrag. Havel, ein Mittelstürmer, ist Spieler des LASK, Schwarz gehört Rapid und war zuletzt an die Austria aus Klagenfurt verliehen. Havel, der die Akademie in Salzburg durchlief, erzielte für den LASK in der abgelaufenen Spielzeit zwei Tore, Schwarz war für Klagenfurt gleich drei Mal erfolgreich. In Erinnerung bleibt sein sehenswerter Fernschuss gegen Rapid.

Beim LASK erhofft man sich viel von der Leihe Havels nach Hartberg: „Er ist ein junger Spieler, für den nun wichtig ist, dass er möglichst viel Spielzeit erhält. Wir planen beim LASK langfristig mit Elias und wünschen ihm für seine Zeit in Hartberg, dass er in seiner Entwicklung weitere Schritte nach vorne machen kann“, sagt Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic.

Markus Schopp ist von beiden Transfers begeistert: „Schön, dass wir Elias für uns begeistern konnten. Er ist ein unglaublich interessanter Spieler, der sehr viel Potenzial mitbringt. Er ist am Sprung in den Erwachsenenfußball. Mit ihm sehe ich die Möglichkeit, offensiv viel variabler aufgestellt zu sein und daher ist es für uns ein sehr spannender Transfer“, sagt der Hartberg-Trainer. Über Schwarz sagt Schopp, dass „er in Klagenfurt interessante Erfahrungen sammeln hat können. Ich freue mich auf die Qualität, die er uns gibt. Etwas, das uns um eine Spur reicher machen wird. Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird.“