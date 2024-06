Mit vier neuen Spielern startet Meister SK Sturm heute in die neue Saison. Tochi Chukwuani (Lyngby), Youba Koita (ATS Koro/Mali), Martin Kern (AFC Puskas) und Emir Karic (Darmstadt) haben bei den Schwarz-Weißen Verträge unterschrieben. Ob alle vier Akteure auch tatsächlich in der Bundesliga-Mannschaft Fuß fassen, werden die kommenden Trainingseinheiten zeigen. Trotz Urlaubs waren viele Sturm-Spieler in den vergangenen Tagen im Trainingszentrum in Graz-Messendorf, sie unterzogen sich den von der UEFA vorgegebenen medizinischen Tests. Kjell Scherpen und Alexandar Borkovic befinden sich nach ihren Kreuzbandrissen bereits seit Wochen im Aufbautraining mit den Sturm-Physiotherapeuten.

Jusuf Gazibegovic und Max Johnston werden beim heutigen Auftakt nicht dabei sein. Aufgrund ihrer Länderspiel-Einsätze nach der Saison bekam das Duo länger Urlaub. Die EM-Teilnehmer Alexander Prass, Otar Kiteishvili, Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat sind „verhindert“. Die Leihspieler Bryan Teixeira (Magdeburg), Mohammed Fuseini (Randers), Luca Kronberger (WSG Tirol), Vesel Demaku (Altach) und Amadou Dante (FC Zürich) werden auch nicht dabei sein. „Wir werden für alle Spieler Lösungen finden, deshalb müssen sie nicht kommen“, erklärt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Auch nicht mehr in Graz sehen werden die Sturm-Fans David Schnegg, der in die USA wechseln wird, und David Affengruber, der das Vertragsangebot der Grazer nicht angenommen hat. In Bezug auf kolportierte Transfers sagt Schicker: „Es ist noch sehr früh, es wird sich noch sehr viel tun. Ich denke, auch bei uns kommt noch einiges in Schwung.“