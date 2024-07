Patrik Mijic kehrt nach Österreich zurück und unterschreibt beim TSV Hartberg einen Vertrag bis Sommer 2027. Der kroatische Stürmer bestritt bereits 40 Spiele in der 2. Liga, in 14 Partien für Dornbirn im Frühjahr 2022 erzielte der 25-Jährige sieben Treffer und steuerte zwei Assists bei. In der Saison 2022/23 ging Mijic für Horn auf Torejagd, in 29 Pflichtspielen gelangen dem 1,86 Meter großen Angreifer acht Tore und eine Vorlage. Zuletzt stand Mijic bei Rogaška in Sloweniens höchster Spielklasse unter Vertrag und holte mit dem Klub den nationalen Pokal. Im 2:0-Testspielerfolg gegen die Admira – Ruben Providence (32.) und Jonas Karner (79.) trafen – stand er am Mittwoch bereits 60 Minuten auf dem Feld.

„Mit Patrik haben wir einen Spieler gefunden, der in Österreich schon Erfahrung gesammelt hat“, sagt Trainer Markus Schopp. „Zuletzt war er in Slowenien und hat meiner Meinung nach eine brutal gute Saison gespielt. Mich freut es extrem, dass wir mit Patrik eine Lösung gefunden haben, die uns sehr viel Freude bereiten wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf eine tolle Entwicklung des Spielers.“ Mijic selbst meint: „Mein großes Ziel hier ist es, möglichst viele Tore zu schießen und damit der Mannschaft und dem Verein zu helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Alle im Verein haben mich sehr herzlich willkommen geheißen. Ich bin sehr froh, hier zu sein, und werde mein Bestes geben.“