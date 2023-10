Der 1:0-Sieg des SK Sturm gegen Rakow Tschenstochau ist aus mehreren Gründen wichtig. Die Grazer bleiben in der Gruppe D an Atalanta Bergamo und Sporting Lissabon dran. Trainer Christian Ilzer wartete nach dem Spiel gleich mit einer Art Kampfaussage auf, indem er sagte: „Mit diesem Sieg geht es jetzt nicht nur um ein Duell mit Rakow um den dritten Platz. Wir wollen auch gegen die Topteams in dieser Gruppe überraschen und müssen uns etwas zutrauen.“