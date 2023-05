Seine Ansprachen gehören in die Sturm-Kabine wie das Amen in das Gebet. Und auch vor dem Cupfinale, das der SK Sturm mit 2:0 gegen Rapid gewonnen hat, hatte Co-Trainer Uwe Hölzl wieder die letzten Prozente Motivation aus seinen Fußballern rausgekitzelt.

Das macht der "Co" mit seinem beliebten Honigdachs: "Der Honigdachs ist das furchtloseste Tier der Welt, aber auch sehr schlau", erklärte Hölzl einst gegenüber der Kleinen Zeitung, warum er in der Kabine auf tierische Unterstützung setzt. So auch vor dem Spiel, das den Grazern den sechsten Cuptitel der Geschichte bescheren sollte: