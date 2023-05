Mit dem Cabrio-Bus vom Trainingszentrum in Messendorf kommend kamen Sturms erfolgreiche Cup-Helden pünktlich beim Rathaus an. Nach einem kurzen Besuch bei Bürgermeisterin Elke Kahr durften sich alle Protagonisten ins Goldene Buch der Stadt Graz eintragen. Kahr lobte die Mannschaft sprach von einem fantastischen Anhang. Und sie lächelte auch, als die Sturm-Spieler lautstark als Fan-Gesang „getarnt“ ein eigenes Stadion forderten. Trainer Christian Ilzer und „Co“ Uwe Hölzl sind mit E-Zigaretten ins Rathaus eingezogen. Bryan Teixeira mit einer echten Zigarre, allerdings nicht angezündet.

Dann ging’s zur Bühne auf dem Hauptlatz runter. Dort, wo die Fans schon warteten. Die Masse hatte zuvor an Ivica Osim mittels Applaus und Gesängen gedacht. Sturms Jahrhunderttrainer ist am 1. Mai 2022 verstorben, ausgerechnet am Geburtstag des SK Sturm. Dann betraten die Spieler die Bühne, zuerst einzeln, aus Zeitgründen wenig später alle gemeinsam. Der Pokal wurde schließlich überraschend vom Duo Thomas Spitzer und Paul Pizzera auf die Bühne gebracht. Tausende Fans waren aus dem Häuschen und stimmten „Wir werden Meister“ an.

Sturm-Präsident Christian Jauk fordert auf der Bühne erneut ein eigenes Stadion.

Am Dienstag haben die Spieler ihren freien Tag. Am Mittwoch beginnt wieder die Vorbereitung für die Meisterschaft. Dass die Sturm-Spieler aufgrund der Feier am kommenden Wochenende im Spiel gegen die Wiener Austria womöglich nicht die entsprechende Fitness haben, denkt Ilzer nicht. "Die Burschen können die Party wegstecken."

Und allen ist bewusst, dass die Chance auf das Double lebt. Darum wurde auch noch extra im Mannschaftsbus auf dem Weg von Klagenfurt nach Graz der Trainingsplan verschickt. Mittwoch wird schon wieder zweimal trainiert.