Stefan Hierländer © (c) GEPA pictures (Hans Oberlaender)

Ehre, wem Ehre gebührt. Innsbruck-Trainer Martin Hofbauer streute dem SK Sturm nach der 0:8-Niederlage zum ÖFB-Cup-Auftakt in Graz Rosen. „Sie haben nie zurückgesteckt und jedes Tor so bejubelt, als ob sie gerade das Champions-League-Finale in der 90. Minute gewonnen hätten“, sagte der Tiroler anerkennend. Bis auf eine schwächere Phase zu Beginn der zweiten Hälfte merkte man den Grazern den Torhunger und die Lust in jeder Phase an.