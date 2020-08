Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Mannschaftsfoto des SK Sturm © GEPA pictures/Christian Walgram

Noch ein Tag – dann beginnt für den SK Sturm die neue Saison. In der Merkur-Arena empfangen die Grazer (alle PCR-Tests brachten am Mittwoch negative Ergebnisse) am Freitag in der ersten ÖFB-Cuprunde um 20.30 Uhr den SV Innsbruck. Dabei wird es für die schwarz-weißen Anhänger einige neue Gesichter zu sehen geben. Auch jüngere – immerhin haben die Neuzugänge ein mehr als fünf Jahre niedrigeres Durchschnittsalter als die Abgänge.