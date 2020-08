Der SK Sturm empfängt am Freitag um 20.30 Uhr im ÖFB-Cup den SV Innsbruck. Statt 7260 Zusehern dürfen nach negativem Bescheid nur 1250 in die Merkur-Arena. Die Tickets werden verlost.

Merkur-Arena © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Der Fußball ist zurück in Österreich und mit ihm auch die Zuschauer in den Stadien. 7260 Besucher hätten am Freitag (20.30 Uhr) dabei sein dürfen, wenn der SK Sturm in der ersten Runde des ÖFB-Cups den SV Innsbruck aus der Tiroler Landesliga empfängt. Trotz rechtsgültigen Bescheids der Bau- und Anlagenbehörde war sowohl das Bundesministerium für Gesundheit sowie das Bundeskanzleramt wenig erfreut über diesen Bescheid, der rechtlich unantastbar war.