Jörg Siebenhandl"Gegen Ajax weiterzukommen ist besser als eine Woche Urlaub"

Jörg Siebenhandl © GEPA pictures

Erst am Dienstag steigen mit Deni Alar, Stefan Hierländer und Peter Zulj die letzten ÖFB-Teamspieler ins Mannschaftstraining des SK Sturm ein. Jörg Siebenhandl schindet schon seit vergangenem Montag mit der Truppe und hat gegen Domzale bereits 45 Minuten Testspielluft geschnuppert. „Es fühlt sich wirklich gut an, wieder da zu sein“, sagt der Torhüter, der den verkürzten Urlaub nicht negativ sieht. „Zwei Wochen reichen. Die Champions-League-Qualifikation gegen Ajax Amsterdam, gegen das wir uns nicht verstecken müssen, steht ja schon bald an. Wenn wir da weiterkommen sollten, ist das viel besser als eine Woche mehr Urlaub.“ Für das Heimspiel gegen Ajax Amsterdam startete übrigens in der Nacht der freie Online-Verkauf.

