Am 25. Juli trifft Sturm in Amsterdam auf Ajax, am 1. August kommt es zum Rückspiel und für dieses hat um 10 Uhr der offene Kartenverkauf begonnen. Sturm-Trainer Heiko Vogel wird den niederländischen Rekordmeister live unter die Lupe nehmen.

Heiko Vogel © GEPA pictures

Seit heute sind die Tickets für das Heimspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen Ajax Amsterdam im freien Verkauf zu erwerben. Um 10 Uhr haben die Außenkassen vor der Merkur-Arena geöffnet. Sturm tut jedenfalls das Möglichste, um gut vorbereitet in die Champions-League-Qualifikation zu gehen. Zwei Wochen Vorbereitung sind absolviert, Trainer Heiko Vogel ist zufrieden mit seiner Mannschaft. „Die Jungs ziehen voll mit. Wir haben keine Probleme mit Verletzungen, das ist besonders wichtig.“ Gegen Kopenhagen setzte sich Sturm im vierten Test der Vorbereitung 1:0 durch, Jakob Jantscher traf in der ersten Minute vom Elfmeterpunkt. Vogel: „Ein guter Test gegen einen physisch starken Gegner. Das war ein Vorgeschmack darauf, was uns international erwartet.“

In dreieinhalb Wochen sind die Grazer in der ausverkauften Johan-Cruyff-Arena zu Gast. „Wir denken bereits über Ajax nach, analysieren ihr Spiel und werden uns auch live einen Eindruck machen“, sagt Vogel. Wann, wo und gegen wen das sein wird, ist noch nicht klar. Ajax ist jedenfalls gerade in Deutschland gewesen und bereitet sich noch in England auf die Saison vor. Dass die Meisterschaft in den Niederlanden am 11. August beginnt, wertet Vogel nicht als Vorteil für Sturm. „Ich gehe davon aus, dass sich alle Mannschaften, die die Chance haben, sich für die Champions League zu qualifizieren, optimal vorbereiten.“ Ajax-Trainer Erik ten Hag hat in holländischen Medien bereits angekündigt, gegen Sturm alle Spieler einsetzen zu wollen, die bei der Weltmeisterschaft im Einsatz waren – auch Neuzugang Dusan Tadic.

