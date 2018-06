Facebook

Dusan Tadic nimmt mit Serbien an der WM teil © APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Ajax Amsterdam, Gegner von Sturm Graz in der zweiten Qualifikationsrunde für die Fußall-Champions-League, hat sich mit einem WM-Teilnehmer verstärkt. Ajax verpflichtete den serbischen Mittelfeldspieler Dusan Tadic. Der 29-jährige wurde um eine Ablöse von 11,4 Mio. Euro vom englischen Club Southampton geholt und erhielt einen Vierjahresvertrag, gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Tadic hatte vor seinem Wechsel im Jahr 2014 zu Southampton, wo er in 162 Spielen 24 Tore erzielte, schon in den Niederlanden für Twente Enschede gespielt. Bei Ajax wird Tadic Kollege von ÖFB-Teamverteidiger Maximilian Wöber.

Ajax trifft im Duell zweier Vizemeister am 25. Juli (20.30 Uhr) in Amsterdam und am 1. August (20.30) in Graz auf Sturm Graz.

