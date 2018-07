Sieben Jahre ist es her, dass Sturm in der Champions League Qualifikation spielte. Gegen Ajax ist es wieder so weit und das Spiel wird wohl vor ausverkauftem Haus stattfinden.

Am 1. August spielt Sturm zu Hause gegen Ajax Amsterdam in der Champions League Qualifikation - das erste Mal seit dem Ausscheiden gegen Bate Borisov im Play-off in der Königsklasse in der Saison 2011/12.

Und die Zeichen stehen mehr als nur gut, dass das Spiel - wie zu erwarten - ausverkauft ist. Wenn alles normal geht, wird das letzte Ticket noch heute verkauft werden. 100 Tickets sind nämlich noch verfügbar für das Heimspiel.

Für das Spiel in Amsterdam wurden bisher 1600 Tickets verkauft, dafür sind noch Tickets zu erwerben.

So sah das bei der letzten @ChampionsLeague-Partie aus! 🖤

Für das Heimspiel gegen @AFCAjax sind noch circa 100 Restkarten erhältlich. JETZT RASCH ZUSCHLAGEN!

🎫 https://t.co/sFcKsBsiz5#sturmgraz #stuaja pic.twitter.com/akTHG6Tic8 — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 9, 2018