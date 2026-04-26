Mancherorts fühlten sich einige der 15.187 Zuseher im Stadion Graz-Liebenau nach dem 1:1 des SK Sturm am Mittwoch gegen den LASK aufgrund der Stimmungslage so, als ob Jon Gorenc Stankovic und Co soeben abgestiegen wären. Sie erinnerten daran, dass der Klub 89 Jahre auf den ersten Meistertitel warten musste und zuletzt zwei Mal in Folge in der Bundesliga triumphiert hätte. Eine Sättigung ist nicht von der Hand zu weisen, Demut nicht akut spürbar. Der Status quo? Sturm ist vier Runden vor Schluss Tabellenführer und hat damit alle Trümpfe in der Hand, tatsächlich den eigentlich nicht für möglich gehaltenen Hattrick zu schaffen. Denn erwarten durfte man sich das in dieser Saison nicht. Das liegt nicht an der von vielen so oft zitierten schwachen Liga. Bei genauerer Betrachtung könnte man das nämlich auch so umlegen, dass zwar keine Mannschaft dominiert, aber auf jeden Fall nicht mehr so viele Mannschaften qualitativ abfallen. Das beweist allein ein Blick auf die Gegentore der zwölf Bundesligisten, die es besser als je zuvor verstehen, defensiv stabiler zu agieren. Die Liga rückt immer näher zusammen.

Ganz vorne spielt das liebe Geld allen Klubs nicht mehr so in die Karten. Fehlende Einnahmen aus dem Europacup sorgen ebenso dafür wie ein veränderter Transfermarkt. Superschnäppchen finden nicht mehr so leicht den Weg nach Österreich, weil finanziell potentere Klubs aus internationalen Ligen die über Jahre überragende Transferpolitik von etwa Salzburg und Sturm, deren Kader aufgrund hoher budgetärer Einsparungen nicht einmal mehr ansatzweise mit jenen der vergangenen, höchst erfolgreichen Jahre vergleichbar ist, decodiert haben. Akteure wie Rasmus Höjlund oder Mika Biereth würden – umgelegt auf die Zeit zu ihrem Wechsel zu Sturm – heutzutage für die Schwarz-Weißen nicht mehr erschwinglich sein. Und die geringere Qualität aller Offensivreihen in der Bundesliga führt auch dazu, dass ausgerechnet mit diesem defensiven Zugang der meisten Teams kreative Lösungen und Ausnahmekönner vonnöten wären, an denen es akut mangelt.

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch setzt seit seiner Bestellung zu Jahresbeginn auf eine wenig attraktive, aber kompakte Defensive. Nur eine Niederlage (0:1 bei der WSG Tirol) steht neben fünf Siegen, fünf Remis und einem Torverhältnis von 16:8 auf der Habenseite. Der Zugang, das Punktemaximum mit den vorhandenen Mitteln anzustreben, scheint zu fruchten – im Gegensatz zu jenem von Johannes Hoff Thorup, der bei Rapid auf die spielerische Note setzt, aber damit nicht nur gegen Sturm und Hartberg (jeweils 0:2) ein böses Erwachen erlebte. In der Tabelle kletterten die Grazer von Platz drei auf eins. Keine Mannschaft feierte mehr Siege (14), schoss mehr Auswärtstore (29) und holte mehr Elfmeter (9) heraus. Zudem stellt Sturm auch den Topscorer und Torschützenführenden mit Otar Kiteishvili (14 Tore, 5 Assists).

Eine Statistik sorgt allerdings vor dem heutigen Heimspiel gegen Austria Wien (17 Uhr) für Sorgenfalten. Keine Bundesliga-Mannschaft hat weniger Tore vor eigenem Publikum erzielt als Sturm (14). Eine Erklärung: Die Gegner verteidigen gegen Sturm sehr tief, was umso eher Ausnahmeakteure verlangen würde. Unterschiedsspieler in der Offensive für solche Momente hätte Sturm durchaus im Kader. Leon Grgic wäre die so stark vermisste Lösung als Strafraumstürmer. Belmin Beganovic könnte mit seiner immensen Schnelligkeit gegnerische Abwehrreihen ins Schwitzen bringen. Filip Rozga könnte mit seiner Geschwindigkeit und Eins-gegen-Eins-Qualität Überzahlsituationen schaffen. Das Problem: Das Trio ist langzeitverletzt und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können – ebenso wie Dimitri Lavalee, der der verletzungsgeplagten Abwehr zuletzt Stabilität verleihen hätte können. Dazu kommen auch Gesperrte wie zuletzt „Eigenbau“ Jacob Hödl, der wie sein Pendant Luca Weinhandl immer mehr Spielpraxis erhält.

Und das alles passiert in einer Saison des radikalen Umbruchs. Nur um dies mit einer Zahl zu belegen: 34 Spieler standen für Sturm in dieser Saison bereits auf dem Rasen, was selbstverständlich eine Ligabestmarke ist. Sie veranschaulicht auch, wie viele Umstellungen vorgenommen werden mussten – sei es aufgrund von vollzogenen Transfers oder Verletzungen. Dennoch lachen Seedy Jatta und seine Kollegen von der Tabellenspitze. Wohlwissend, dass Sturm (noch) nicht glänzt, aber etwa der von vielen als überragend eingestufte LASK zwei Punkte dahinter nur noch mit Schützenhilfe Meister werden kann. Vier Spieltage gilt es noch zu absolvieren. Am 17. Mai wird auch bei Sturm mit dem Heimspiel gegen Rapid abgerechnet. Wie die Stimmungslage dann wohl sein wird? Glück oder Pech werden jedenfalls nicht entscheiden. Eine Tabelle nach 32 Runden lügt nämlich nicht.