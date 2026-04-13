Nach dem 2:2 seiner Hoffenheimer in der deutschen Bundesliga gegen Augsburg am Freitagabend ging es für Christian Ilzer in die österreichische Heimat. Am Sonntagabend war der Steirer in der Sky-Sendung „Talk & Tore“ zu Gast und sprach dabei über seine Arbeit beim deutschen Klub. „Wir haben versucht, das ganze Haus anzustecken und eine Identität zu entwickeln. Wir alle tragen dazu bei, dass wir eine erfolgreiche Fußballmannschaft sind und wir uns entwickeln. Das ist uns schon auch gelungen. Da macht Andi einfach einen unglaublich guten Job. Das war bei Sturm schon so und ist jetzt auch bei der TSG so“, erklärte Ilzer.

Die Spielweise sei „nicht mehr der Sturm-Graz-Fußball“, sagte der 48-Jährige. „Man muss adaptieren und schauen, was zu den Spielern passt. Die eine Seite ist so die kämpferische und energetische Seite. Du brauchst genauso auch das Kunstvolle. Wir haben den Ballbesitz in der Rückrunde nochmal um 5% nach oben geschraubt. Es kommt dann auch darauf an, wo der Ballbesitz ist und wie effektiv er ist. Für mich ist wichtig, dass ein Spieler beide Seiten verkörpert.“

Sturm „auf einem guten Weg“

Logischerweise war im Gespräch auch sein ehemaliger Arbeitgeber Thema. „Es war eine fantastische Zeit bei Sturm Graz. Ich habe die Titel unter Ivica Osim als Fan erlebt. Wenn du viele Jahre später selbst live dabei bist, dann ist es eine unvergessliche Zeit. Wir unterhalten uns oft noch über die Zeit bei Sturm. Wir haben ja eigentlich auch viele Weggefährten mitgenommen. Sie sind auch noch dort.“ Die Zeit reiche derzeit aber nicht aus, um alle Spiele der Grazer zu verfolgen. Die Daumen werden trotzdem gedrückt, sagte der Steirer, „damit es auch mit der dritten Meisterschaft in Serie klappt.“

Zur Entlassung seines Nachfolgers Jürgen Säumel wollte er sich nicht näher äußern, da er zu weit weg sei. „Ich glaube, dass die aktuelle Sturm-Mannschaft auf einem guten Weg ist. Jürgen hat mich besucht. Es ist dann halt auch immer ergebnisabhängig. Er ist Meister geworden und hat einen sehr guten Job gemacht. Es sind dann im Herbst mit den vielen Spielen die Ergebnisse ausgeblieben.“ Seine eigene Zukunft wolle er ebenfalls offen lassen. Grundsätzlich könne Ilzer sich eine Rückkehr aber vorstellen. „Für Sturm Graz würde ich mich nie verschließen. Den Weg nach Salzburg würde ich nicht mitgehen. Ich bin Profitrainer und man weiß nie, wo sein Weg hingeht. Für mich ist es ganz wichtig, immer dort zu sein, wo man gerade ist.“