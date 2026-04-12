Es war der Aufreger des sonst eher unspektakulären Steirer-Duells zwischen Sturm und Hartberg: In der 72. Minute stieg Konstantin Schopp nach einem Eckball hoch, traf per Kopf zum vermeintlichen 1:0 der Gäste. Doch Schiedsrichter Isa Simsek entschied auf Foul. Schopp soll Jeyland Mitchell vor dem Treffer geschupft haben. „Wir haben uns das in der Kabine noch einmal angeschaut und ich weiß bis jetzt nicht, wie man da ein Foul geben kann“, ärgerte sich Hartberg-Kapitän Jürgen Heil. „Für mich ist das wieder einmal eine Skandalentscheidung.“

Das Hartberger Urgestein weiter: „Wir müssen es eh akzeptieren. Aber am Montag wird sicher wieder eine VAR-Aussendung kommen und da werden sie sagen, dass alles korrekt war...“ Auch Trainer Manfred Schmid war deutlich: „Da gibt es keine zwei Meinungen, das ist ein ganz klares Tor.“