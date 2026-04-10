Nach dem Sieg bei Rapid wartet das steirische Derby auf die Grazer. Das Liebenauer Stadion am Sonntag ist gegen den TSV Hartberg ausverkauft. Mit Otar Kiteishvili, der vor ein paar Tagen noch zur Untersuchung bei einem Spezialisten in Deutschland gewesen war und in Wien-Hütteldorf schon wieder zum Einsatz kam, plant Trainer Fabio Ingolitsch, der gestern seinen 34. Geburtstag gefeiert hat, gegen die Oststeirer schon wieder von Anfang an.

Dabei war ihm aber auch wichtig zu betonen, dass die Mannschaft auch ohne den Georgier funktioniert – entgegen anderer Behauptungen: „Es stimmt, er entscheidet mit magischen Momenten, die wahrscheinlich nicht jeder hinkriegt, viele Spiele. Aber trotzdem haben wir ein großes Ganzes, das funktioniert. In diesem System kann man dann auch mal kurzfristig – sicher nicht über einen längeren Zeitraum – so einen Spieler ersetzen. Ich finde, dass uns das, was in der Vorwoche passiert ist, einen großen Push geben muss als Mannschaft, weil ihn die jungen Wilden vertreten haben und das auf eine sehr gute Art und Weise.“

Einer dieser „jungen Wilden“, der Kiteishvili in Wien vertreten hat, verletzte sich schon im Donnerstagstraining bei einem Sprint ein paar Minuten vor Ende der Einheit – Filip Rozga. Der MR-Termin am Freitag ergab eine muskuläre Verletzung und mehrere Wochen Ausfallzeit. Ingolitsch: „Es ist sehr bitter, weil er sehr gut in Schuss war. Er hat direkt gemerkt, dass etwas Gröberes passiert ist. Fakt ist, dass es mehrere Wochen dauern wird. Ob es sich in dieser Saison noch ausgeht oder nicht, werden wir sehen.“

Bis auf Rozga und die drei Langzeitverletzten sind aber alle wieder fit. Leon Grgic und Dimitri Lavalee sind nach ihren Operationen im Winter sowieso noch kein Thema, auch bei Belmin Beganovic ist es unwahrscheinlich, dass dieser in den letzten sieben Spielen noch einmal zum Einsatz kommen wird. Für den Gegner Hartberg hat der Trainer der Schwarz-Weißen viel Positives übrig: „Es wird eine sehr schwere Aufgabe, vielleicht sogar die schwerste in der Meistergruppe.“ Er hat auch eine Erklärung parat: „Es ist sicher nicht unsere Stärke, 100.000 Pässe zu spielen, um Richtung Tor zu kommen. Wenn du aber zu schnell spielst, ist es ein Boomerang in die andere Richtung.“ Bei genanntem „Boomerang“ wird es darum gehen, den Elf-Tore-Mann zu stoppen. „Der Gegner darf dir nicht einmal auskommen, sonst wird Elias Havel alleine aufs Tor laufen, das ist ein Faktum“, sagt Ingolitsch.

„Noch mehr Feuer im Training“

In den entscheidenden Wochen ist die Stimmung aber wieder bestens. In der vergangenen Trainingswoche merkte man den Spielern den erlangten Erfolg im Spitzenspiel wieder deutlich an: „In den Trainings war noch mehr Feuer drinnen. Jeder wollte einfach jedes einzelne kleine Spiel im Training unbedingt gewinnen.“ Wenn die Mannschaft das große Spiel am Sonntag genauso sehr gewinnen will, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie dem Trainer ein verspätetes Geburtstagsgeschenk in Form von drei Punkten macht. „Wir könnten uns allen gemeinsam ein sehr schönes Geschenk machen“, sagt Ingolitsch.