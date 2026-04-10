Nach zwei freien Tagen bat Fabio Ingolitsch seine Spieler wieder auf den Trainingsplatz in Messendorf. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen war der volle Fokus auf das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Hartberg gerichtet, für das es nur noch Restkarten gibt und auch der Ticket-Zweitmarkt geöffnet ist. Alle Spieler bis auf die Langzeitverletzten Dimitri Lavalee, Leon Grgic und Belmin Beganovic machten das komplette Programm mit. Besonders gut gelaunt zeigte sich dabei Seedy Jatta. Man merkt dem Norweger die große Erleichterung nach seinem ersten Pflichtspieltreffer (2:0 gegen Rapid) seit September sichtlich an.

Mit gleichem Einsatz ging auch Luca Weinhandl das Training an, nachdem Co-Trainer Günther Neukirchner ihn zuvor von der Schule abgeholt hatte. Dort stand die Englisch-Schularbeit auf dem Plan: „Es war schon schwer, aber ich glaube, es ist gut gegangen.“ Der Steirer wurde beim Spitzenspiel vom anderen Co-Trainer Christoph Witamwas zum besten Spieler des Spiels gekürt. Auf die Frage, ob sich der zentrale Mittelfeldspieler diesen Titel auch selbst gegeben hätte, antwortet er bescheiden: „Der Bertl (Albert Vallci, Anmerkung) hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht – auch als Stürmer.“ Damit spielt er natürlich auf dessen 1:0-Treffer gegen Rapid an, den dieser nach einem Eckball in bester Stürmer-Manier aus der Drehung erzielte.

Weinhandl verbindet eine sehr lange Vergangenheit mit Witamwas. Bereits beim U15-Nationalteam lernten sich die beiden kennen. Höhepunkt der gemeinsamen Reise war der U17-Vizeweltmeistertitel 2025. Dabei nimmt ihn der 17-Jährige als sehr aktiven Menschen wahr, obwohl er schmunzelnd anmerkt, dass dieser etwas brauchte, um mit gleicher Energie in Graz anzukommen: „Am Anfang war er ein bisserl schüchtern, aber jetzt ist er schon wieder sehr energievoll.“ Weinhandl merkt man seine Abgebrühtheit sowohl auf als auch abseits des Platzes voll an. Witamwas: „Er spielt ja wie ein 36-Jähriger.“

Jacob Hödl lieferte gegen Rapid einmal mehr ab © GEPA

Auch beim zwei Jahre älteren Jacob Hödl läuft es derzeit voll nach Plan. Angesprochen auf dessen „neue“ Stammposition als Wingback, zeigt er sich positiv: „Es ist zwar nicht meine Hauptposition, aber ich kann lernen und das ist richtig geil. Defensiv muss ich mich schon noch verbessern, aber es wird besser.“ Gemeinsam haben die beiden Youngsters noch viel vor für die restlichen sieben Spiele. Mit Blick auf das von der Nordkurve angehängte Banner in Messendorf „Noch 7 Spiele alles geben“, meint Weinhandl: gehen.“ Deshalb steht die Kontinuität an erster Stelle: „Wir müssen einfach so weiterspielen wie jetzt – genauso weitermachen.“