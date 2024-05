Irgendwie fehlt dem SK Sturm in der heurigen Saison „nur“ noch der Meistertitel. Christian Ilzer wurde von den Präsidenten, Managern und Trainern zum besten Trainer der Saison 2023/24 gewählt. Damit „verteidigte“ der Oststeirer seinen Titel aus dem Spieljahr 2022/23. Otar Kiteishvili erhielt von derselben Jury die Auszeichnung des besten Spielers der Saison, gefolgt von seinem Teamkollegen Alexander Prass. Die Schwarz-Weißen haben in der am Sonntag zu Ende gehenden Spielzeit wirklich abgeliefert und können sich mit dem Meisterteller noch krönen.