Der GAK ist schon Meister der 2. Liga, der SK Sturm kann nach dem Cup-Sieg 2024 am Sonntag (17 Uhr) gegen Austria Klagenfurt auch den Meisterteller holen. Graz ist aufgrund der Erfolge der beiden Klubs in der laufenden Saison schon Fußball-Hauptstadt Österreichs. Nimmt man den Meistertitel in der Regionalliga Mitte des ASK Voitsberg noch mit, wird der erfolgreichste Fußball in Österreich aktuell in der Steiermark gespielt.