Sturm oder Salzburg? Wer wird österreichischer Fußballmeister? Die Entscheidung fällt am Sonntag, Sturm hat die wesentlich bessere Ausgangsposition. Gewinnen die Grazer gegen Austria Klagenfurt, sind sie nicht vom Thron zu stoßen. Besiegt Salzburg den LASK nicht, ist völlig egal, was die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer macht. Dann sind die Steirer nach 32 Runden definitiv Meister. Auch die TV-Stationen rüsten auf - wir sagen, wo man rund um das packende Finale was im Fernsehen sieht.

Es ist seit 13 Jahren der erste Showdown um den Meistertitel am letzten Spieltag. Dementsprechend groß ist auch das mediale Interesse. Sogar die Abschluss-Pressekonferenzen von Sturm und Salzburg werden daher live auf ORF Sport + übertragen. Am Freitag um 13 Uhr kann man den Salzburgern lauschen, um 14.30 Uhr treten dann Vertreter von Sturm vor die Presse. Sonst ist über Sturm nicht viel zu erfahren, die Grazer trainieren bis zum Spieltag am Sonntag vor verschlossenen Türen. Alles wird dem Gewinn des vierten Meistertitels der Vereinsgeschichte untergeordnet. Es wäre gleichzeitig das zweite Double der Vereinsgeschichte – Cupsieger sind die Grazer bereits – und würde die fixe Teilnahme an der Champions League bedeuten.

Bei Sky wird jede Minute übertragen

Dementsprechend groß ist das Faninteresse in Graz. Das Spiel ist bereits seit Wochen ausverkauf, für das Stadion in Liebenau kein Ticket mehr zu ergattern. Neben diverser Liveticker – selbstverständlich auch auf kleinezeitung.at – ist Sky als TV-Rechteinhaber der erste (und einzige) Bewegtbild-Ansprechpartner. In Graz und Salzburg ist Sky mit jeweils eigenen Teams dabei. Constanze Weiss, Marko Stankovic und Peter Stöger sind in Graz, aus Salzburg liefert das Trio Kimberly Budinsky, Michael Ganhör und Marc Janko Informationen. Alle Spiele – auch Rapid gegen Hartberg – sind als Einzeloption und damit live ausschließlich via Sky Sport Austria zu sehen. In der Konferenz wird dem Meisterschafts-Zweikampf das Hauptaugenmerk geschenkt. Die Live-Übertragung startet ab 16 Uhr, Anpfiff ist um 17 Uhr. Nach dem Spiel gibt es wie üblich ausführliche Nachberichterstattung und – egal ob in Graz oder Salzburg.

Auf ORF 1 sind ab 19 Uhr die Highlights des Spieltages zu sehen, dann soll auch live ins Grazer Stadion geschalten werden. Sturms Saisonabschlussfeier am Montag, die im Idealfall zur Double-Feier aufgewertet ist, wird ebenfalls live auf ORF 1 (ab 16.30 Uhr) zu sehen sein. Das Remmidemmi am Grazer Hauptplatz wird via Livestream auch auf der Facebook-Seite von Sturm und auf www.kleinezeitung.at zu sehen sein.