Trotz anderslautender Aussagen steigt die Anspannung beim SK Sturm vor dem „Endspiel“ am Sonntag (17 Uhr, Sky live) gegen Austria Klagenfurt. Man werde bei der Vorbereitung nichts anders machen als bisher in dieser Saison. Alle Protagonisten können und sollen auf das bisher bewährte vertrauen. „Die Zuschauer sind viel nervöser als meine Spieler“, sagte auch Sturm-Trainer Christian Ilzer vor wenigen Tagen. Und doch haben die Grazer ihre Vorgangweise verändert. Seit Mittwoch ist das Trainingszentrum in Graz-Messendorf abgeriegelt, die Rollbalken sind unten, die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Damit haben die Schwarz-Weißen die Pforten einen Tag früher als üblich geschlossen. Gut möglich, dass die Grazer im Spiel gegen Klagenfurt mit einer Überraschung hinsichtlich der Aufstellung oder einer abgeänderten Taktik aufwarten. Man tut eben alles, um den Meistertitel am Sonntag zu holen. Am Sonntag wird man sehen, was hinter den schlossen Toren ausgetüftelt wurde.