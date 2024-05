Die Spannung steigt also von Tag zu Tag. In der Fußball-Bundesliga kommt es ja in der letzten Runde am Sonntag zum Showdown, der SK Sturm Graz und Salzburg spielen um den Meistertitel – die „Schwoazn“ daheim in Liebenau gegen Austria Klagenfurt, Salzburg gegen den LASK. Im Idealfall kann dann am Tag danach das „Double“ auf dem Grazer Hauptplatz gefeiert werden, also der Doppelpack nach dem Cupsieg.

Um aber noch nichts zu verschreien, läuft die Party am 20. Mai auf dem Hauptplatz vorerst noch unter „Saisonabschlussfeier“. Sie wird jedenfalls ab 14 Uhr unter anderem mit der Band „Egon7“ starten, um 15 Uhr wird die Mannschaft der Schwarz-Weißen eintreffen und auf der Bühne mit den Fans feiern. Zu diesem Zeitpunkt sind also alle Vorbereitungsarbeiten längst erledigt und abgepfiffen – sie sind es auch, die einen ganztägigen Ersatzverkehr bei den Öffis erforderlich machen, wie man bei den Graz-Linien erklärt: Um Auf- wie Abbauarbeiten halbwegs störungsfrei gewährleisten zu können, müsse man am Montag ganztägig einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einrichten.

Das heißt: Am 20. Mai springen Busse in der Zeit von 4.30 Uhr bis Mitternacht für Straßenbahnen ein. Das betrifft zum einen die Ersatzlinie E auf der Strecke Asperngasse – Griesplatz – Jakominiplatz – Griesplatz – Asperngasse als Ersatz für die Tramlinien 1, 4, 6 und 7 – sowie der Bus E5 auf der Route Jakominiplatz – Keplerbrücke – Andritz – Keplerbrücke – Geidorfplatz – Jakominiplatz als Ersatz für die Linie 5. Alle Passagiere der Straßenbahnen sind somit am Montag auf folgenden Strecken unterwegs: im Westen auf der Linie 1/7 via Eggenberg/UKH – Asperngasse – Wetzelsdorf sowie auf der Linie 4/6 über Reininghaus – Daungasse – Smart City und im Osten auf der Linie 1/5 zwischen Mariatrost – Jakominiplatz – Zentralfriedhof – (Puntigam), über die Linie 3/5 via Krenngasse – Jakominiplatz – Zentralfriedhof – (Puntigam), mit der Linie 4/7 über LKH Med Uni – Jakominiplatz – Liebenau sowie mit der Linie 6/4 über St. Peter – Jakominiplatz – Liebenau. Weitere Infos findet man auf der Homepage der Graz-Linien und erhält sie auch unter Tel. 0316/887-4224.