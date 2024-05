Werner Kogler: „Dann soll der Sport Bundeskompetenz werden“

Interview. „Derzeit dürfen wir nur fördern, was bundesweit wichtig ist.“ Kogler würde das „noch in dieser Legislaturperiode umsetzen“, wenn die Länder zustimmen. Er habe auch Lösungen für manche Stadion-Problematik und schickt Grüße an Graz und Hartberg: „Es ist Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zumutbar, sich an die Verfassung zu erinnern.“