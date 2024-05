ÖFB-Chef Ralf Rangnick ist heute von Bundeskanzler Karl Nehammer am Ballhausplatz empfangen worden. Bei dem persönlichen Gespräch ging es nicht nur um die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, sondern um das Vorhaben eines neuen Nationalstadions – der ÖVP-Chef hat sich in seinem Österreich-Plan für die Errichtung einer neuen Fußballarena ausgesprochen. Die Idee stieß nach Angaben des Kanzleramts durchaus auf Zustimmung beim ÖFB-Teamchef, die Standortfrage bleibt eine offene. Nach der Unterredung kamen beide zu einem Match am Wuzzler zusammen, dem Vernehmen nach ging das Match 1:1 aus.

„Ganz Österreich weiß zu schätzen, dass Ralf Rangnick sich entschieden hat, Teamchef der Nationalmannschaft zu bleiben“, erklärt der Kanzler in einer Aussendung. „Wir setzen große Hoffnungen in unser Team und sind dankbar, dass sich einer der besten Trainer der Welt für Österreich entschieden hat.“ Nehammer ergänzt: „Wir brauchen ein neues Nationalstadion.“