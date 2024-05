David Alaba wird Österreichs Nationalteam bei der Europameisterschaft in Deutschland aller Voraussicht nach nicht helfen können. Zumindest nicht auf dem Spielfeld. Teamchef Ralf Rangnick plant aber dennoch mit seinem Kapitän. Er möchte den 32-Jährigen als Teil des Trainerteams bei der Europameisterschaft dabei haben. Das hat die spanische Zeitung „Relevo“ zuerst berichtet.

Der Hintergedanke ist klar: Alaba ist mit 105 Länderspielen und zahlreichen Trophäen der verlängerte Arm des Teamchefs und sorgt auch in der Mannschaft immer wieder für gute Laune – darauf will der Teamchef nicht verzichten. Aus diesem Grund hat ihn Real-Trainer Carlo Ancelotti auch gegen Bayern in den Real-Kader genommen, obwohl klar war, dass er nicht spielen wird können.

Die Rolle ist noch nicht definiert

Welche Rolle Alaba im ÖFB-Team einnimmt, ist noch nicht geklärt. Aber: Rangnick muss keinen der 26 Spielerplätze opfern, wenn Alaba als Teil des Trainerteams beim Großereignis dabei ist.

Alaba zog sich am 17. Dezember im Spiel gegen Villareal eine Kreuzbandverletzung zu und arbeitet seither intensiv an seinem Comeback. Bis zur EM wird er aber wohl nicht fit sein.