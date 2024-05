Ein Fußball-Nationalstadion in der Steiermark? Mit dieser Idee sorgte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) für Aufsehen. „Graz ist die Fußballhauptstadt Österreichs, die Steiermark ist das Fußballland Österreichs“, begründet Drexler seinen Vorstoß. Und trotz der ersten „Luftschloss“-Reaktionen will der Landeshauptmann im anhebenden Wahlkampf am Thema drauf bleiben und legt sogar nach: „Wir werden eine Machbarkeitsstudie machen“, so Drexler zur Kleinen Zeitung.