Nach exakt 22 Tagen Pause bittet Sturm-Trainer Christian Ilzer heute seine Mannen zur Frühjahrsvorbereitung auf das Kalenderjahr 2024. Neue Gesichter wird es dabei nicht zu sehen geben. Im Gegenteil. Es werden sogar einige bekannte Akteure fehlen. Javi Serrano und Jon Gorenc Stankovic fallen krankheitsbedingt aus. Amadou Dante (Mali) und Bryan Teixeira (Kap Verde) bereiten sich mit ihren Nationen auf den Afrika-Cup vor. Der verletzte Gregory Wüthrich weilt schon in Graz und absolviert seit einigen Tagen sein Reha-Programm mit dem Sturm-Betreuerteam. Einem Einsatz des Schweizers beim ersten Pflichtspiel am 2. Februar (20.30 Uhr) im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria dürfte nichts im Wege stehen.

Genau da wird auch ein neuer Torhüter im Kasten der Grazer stehen. Kjell Scherpen wird nach seinem Kreuzbandriss das gesamte Frühjahr ausfallen. Bei der Nachfolgerliste haben sich die Sturm-Verantwortlichen auf zwei Kandidaten festgelegt. „Spätestens zum Start unseres Trainingslagers in Belek am 15. Jänner wollen wir alles unter Dach und Fach gebracht haben. Im Idealfall schaffen wir es auch bis nächste Woche vor dem Start ins Kurztrainingslager in Catez am 9. November. Wenn es sich ausgeht, ist es super, aber wir haben nicht den großen Stress“, sagt Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Was fix ist: Der neue Goalie wird für ein halbes Jahr ausgeliehen. Der langfristige Plan ist es, Scherpen ab Sommer erneut für eine Saison aus Brighton auszuleihen.

Geändert hat sich ein Testspielgegner der Schwarz-Weißen. Statt ZSKA Sofia trifft Sturm in der Türkei auf den polnischen Klub Pogon Stettin.