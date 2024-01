Mit den Erfolgen in den vergangenen Monaten machte Christian Ilzer nicht nur in Österreich auf sich aufmerksam. Der Trainer des SK Sturm weckt auch im Ausland Interesse und soll nun bei einem deutschen Traditionsklub in Abstiegsnöten hoch gehandelt werden. Laut dem Fachmagazin „kicker“ ist Ilzer ein heißer Kandidat auf den Cheftrainer-Posten beim 1. FC Köln.

Neben dem Österreicher wird auch der Deutsche Matthias Kohler hoch gehandelt, der zuletzt in den Niederlanden den FC Volendam trainierte. Als Bedingung müsse Ilzer dann aber mit den bisherigen Co-Trainern zusammenarbeiten. Derzeit liegt Köln mit zehn Punkten auf dem 17. Platz – Abstiegsplatz. Am Transfermarkt wird sich außerdem nichts tun, ist den „Geißböcken“ doch bis Winter 2025 eine Transfersperre verhängt worden.

In Köln wünscht man sich jedenfalls eine Dauerlösung und keinen Feuerwehrmann. Ob Ilzer in dieses Profil passt, werden die nächsten Wochen zeigen.