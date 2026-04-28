Herrliches Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen in Weizödl. Wüsste man es nicht besser, könnte man im Laufe der montäglichen Trainingseinheit glauben, dass dem GAK gerade im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne lacht. Dass der Eindruck täuscht, offenbart allerspätestens der Blick auf die Tabelle. Nach der 0:1-Niederlage in Wolfsberg ist die Situation nicht mehr heiter bis wolkig, wie noch vor einigen Wochen, als man sich zwar noch nicht als gerettet wähnte, aber auf dem allerbesten Weg dazu. Sondern die Lage gleicht angesichts von drei Niederlagen und einem Remis in den vergangenen vier Spielen einem immer hartnäckigen Tiefdruckgebiet.

Die gute Nachricht: Anders als das „echte“ Wetter ist dieses metaphorische Unwetter beeinflussbar. Die Rotjacken haben es selbst in der Hand, wie sie darauf reagieren. Ob sie sich mit aller Gewalt gegen das Zwischentief stemmen, oder ob sie – dem jüngsten Trend klein beigebend – den Himmel sinnbildlich weiter weinen lassen.

Die endgültige Antwort wird es erst in den beiden Heimspielen gegen die WSG Tirol und Altach, sowie beim Saisonfinale in Linz gegen Blau-Weiß auf dem Rasen geben. Doch zum Auftakt der Trainingswoche schworen sich alle Beteiligten auf diese existenziell wichtigsten Spiele ein. Und zwar in Gesprächen – nicht einem, sondern unzähligen. Aller Ortens wurde geredet. Die Devise: Die aktuelle Lage mit dem gebotenen Ernst aufarbeiten, aber keinesfalls die Nerven wegschmeißen.

GAK-Präsident Rene Ziesler tauschte sich gestern mit der sportlichen Führung aus © GEPA

„Wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Allen muss bewusst sein, worum es jetzt geht. Das werden wir besprechen, aber weiterhin geeint auftreten“, gab Präsident Rene Ziesler die Richtung vor. Das Vereinsoberhaupt schnappte sich am Rande des Trainings Sportdirektor Tino Wawra, um sich dessen Einschätzung geben zu lassen. Die Begrüßung für Trainer Ferdinand Feldhofer am Ende der Einheit fiel herzlich aus.

Die sportliche Leitung und das Trainerteam hatten da schon längst gemeinsam mit der Mannschaft die Niederlage in Wolfsberg analysiert. Wawra interpretierte es als gutes Zeichen, dass dabei die Spieler selbst das Wort ergriffen. Auch am Trainingsplatz fand reger Austausch statt, beispielsweise bei einem Vier-Augen-Gespräch von Feldhofer mit Tobias Koch. So weit, so normal und ein handelsüblicher Austausch zwischen Trainern und Spielern.

Nicht alltäglich war, dass der Präsident nach dem Training neben Wawra und Feldhofer auch das übrige Trainerteam zum Gespräch bat, um alle Beteiligten auf das gemeinsame Ziel einzuschwören. „Es geht um klaren Fokus, die Sinne zu schärfen. Wir brauchen nicht in die Vergangenheit schauen, sondern müssen die richtigen Schlüsse ziehen und es besser machen“, resümierte Ziesler dieses Meeting und stellte klar, dass die Dinge offen und ehrlich auf den Tisch gelegt wurden: „Wir wissen, was wir an Ferdinand Feldhofer haben, aber man muss die Themen auch klar ansprechen.“

Besonders deutlich erinnert das Vereinsoberhaupt daran, dass in den kommenden beiden Heimspielen die komplette GAK-Familie gefragt sein wird: „Jeder, der ein Herz für den GAK hat, muss ins Stadion kommen und die Mannschaft 90 Minuten lang positiv unterstützen. Jetzt ist jeder einzelne GAK-Fan gefragt.“ Auch jeder einzelne Spieler. Und deshalb arbeitet Daniel Maderner hartnäckig an seinem Comeback, er soll am Mittwoch ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Ramiz Harakate sind die letzten Untersuchungen von Kopf und Schulter abzuwarten, ehe man eine Letztentscheidung hinsichtlich seines Einsatzes am Samstag trifft. Dass er gestern wieder mit seinem Scooter unterwegs war, könnte man als positives Zeichen werten.