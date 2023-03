Er ist gewissermaßen ein „Wiederholungstäter.“ Im Herbst 2020 wechselte Simon Straudi auf Leihbasis von Werder Bremen an den Wörthersee. Nachdem sich alle Beteiligten nach Saisonende nicht einigen konnten, ging’s für den Südtiroler retour. „Es war anfangs nicht so einfach in Klagenfurt, aber ich habe probiert, dranzubleiben und versucht durchzubeißen, was mir geglückt ist. Ich wäre damals gern geblieben, aber es hat zu dem Zeitpunkt nicht geklappt“, erklärt der Allrounder, der im vergangenen Sommer bei den Violetten sein Comeback gefeiert hat.