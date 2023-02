Für Austria Klagenfurt heißt es schnellstmöglich das Derby zu verarbeiten und zu analysieren, um schließlich die richtigen Schlüsse aus dieser Niederlage zu ziehen. Chefcoach Peter Pacult zeigte sich am Tag danach noch etwas fassungslos, warum „meine Mannschaft in gewissen Phasen durch die Mitte gespielt hat. Das ist nicht unsere Spielanlage. Der WAC ist tief gestanden und hat quasi auf unsere Fehler gewartet. Warum wir nicht die Geduld aufgebracht haben, weiter über die Seiten zu spielen, weiß ich nicht. So ein Tor, wie das erste, haben wir noch nie bekommen“, konkretisiert der Wiener.