Er ist keineswegs jener Typ, der so ohne weiteres rotiert, erst recht nicht, wenn es läuft. Die aktuelle Personaldecke zwingt Austria-Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult in diesem Fall allerdings dazu. 14 Feldspieler stehen dem 64-Jährigen im Achtelfinal-ÖFB-Cupduell gegen die Veilchen in Wien am Mittwoch (18 Uhr) zur Verfügung.