"Bullen"-Coach Gerhard Struber hat vor dem heutigen Duell mit Austria Klagenfurt angedeutet, dass er nach der Champions-League-Partie gegen San Sebastian auch frische Kräfte zum Einsatz bringen wird. In welchem Ausmaß ließ er offen. Für die Salzburger setzte es in den jüngsten beiden Pflichtspiel-Heimspielen Niederlagen, in der Bundesliga ist der Serienmeister 20 Auswärtsspiele ungeschlagen. Und genau diese Auswärtsserie ist in Klagenfurt auf dem Prüfstand.