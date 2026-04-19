Red Bull Salzburg hat am Sonntag in Runde 27 der Fußball-Bundesliga einen 3:1-(2:0)-Sieg bei der Wiener Austria eingefahren. Kerim Alajbegovic (3.), Karim Konate (28.) und Karim Onisiwo (77.) besorgten mit ihren Toren dem Team von Daniel Beichler drei wichtige Punkte. Der Vizemeister bleibt damit im Titelkampf, während die Austria auf Rang fünf der Meistergruppe festsitzt. Ein Treffer von Kelvin Boateng (61.) war schlussendlich zu wenig.

Bei der Austria wurde Stürmer Johannes Eggestein nicht rechtzeitig fit, dafür stellte Coach Stephan Helm Offensivspieler Sanel Saljic in die Startelf. Bei den Gästen durfte Maurits Kjaergaard erstmals seit der Ära Beichler von Beginn an ran, in der Innenverteidigung bekam Tim Drexler den Vorzug vor Anrie Chase. Vor der Partie wurde eine Schweigeminute für den tödlich verunglückten Ex-Salzburg-Goalie Alexander Manninger abgehalten, die Salzburger spielten zudem mit Trauerflor.

Schnelle Gästeführung

Salzburg brauchte vor 14.500 Zuschauern nicht lange, um produktiv zu werden. Johannes Handl verlor den Ball in Bedrängnis vor dem eigenen Strafraum an Sota Kitano, der Alajbegovic bediente. Der 18-Jährige vollendete trocken mit links ins kurze Eck. Konate ließ nach schöner Ballmitnahme das 2:0 liegen, schoss über das Austria-Gehäuse (12.). Abubakr Barry schrammte wenig später knapp am Eigentor vorbei (18.).

Nach 25 Minuten setzten starker Regen und Gewitter ein, was den bis dahin wenig ertragreichen Offensivbemühungen der Gastgeber nicht half. Im Gegenteil, es donnerte auf der anderen Seite: Alajbegovic legte mustergültig auf Konate auf, der aus kurzer Distanz keine Mühe bei seinem sechsten Saisontreffer hatte (28.). Die einzige gute Gelegenheit der „Veilchen“ in Hälfte eins hatte ihren Ausgang bei Drexler, der auf dem reichlich nassen Rasen ausrutschte. Boateng profitierte, zog zur Grundlinie und spielte zu Vasilije Markovic, der den Ball knapp verpasste (36.).

Onisiwo beendet Austria-Aufholjagd

Stefan Lainer bezog vor der Pause noch seine fünfte Gelbe und fehlt damit am Mittwoch (18.30 Uhr) in der Retourpartie gegen die Austria. Mit dem Seitenwechsel stoppte auch der Regen, und die Helm-Truppe begann mit der Aufholjagd. Boateng scheiterte zunächst mit einer Doppelchance an Keeper Alexander Schlager bzw. der Außenstange (58.). Drei Minuten später veredelte der Stürmer schließlich einen Barry-Pass zum 1:2.

Die Violetten waren nun am Drücker, während Salzburg die Kontrolle über das Spiel verlor. Schlager rettete in höchster Not gegen Boateng (69.), zwei Minuten später zielte der Austria-Angreifer zu hoch. Doch den Gästen gelang die passende Antwort durch einen Impuls von außen: Beichler brachte Onisiwo für Konate (74.) und der brauchte nur drei Minuten, um mit einem feinen Schlenzer Samuel Sahin-Radlinger zu bezwingen. Damit war der Kampfgeist der Austria gebrochen und die Partie entschieden.