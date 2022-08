Der Schweizer Meister FC Zürich hat unter dem ehemaligen ÖFB-Teamchef Franco Foda in der Liga mit vier Spielen ohne Sieg den historisch schlechtesten Start eines amtierenden Meisters hingelegt. International konnte die Foda-Elf nun aber endlich einen Erfolg verzeichnen. Gegen Linfield aus Nordirland setzte sich Zürich in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation mit einem Gesamtscore von 5:0 durch.

Mann des Spiels im Rückspiel war niemand geringerer als Neuzugang Donis Avdijaj. Mit einem Doppelpack machte der Kosovare nach dem 2:0 aus dem Hinspiel bereits in der ersten Hälfte alles klar, kurz vor Schluss fiel dann das 3:0. Foda, der den 25-Jährigen bereits bei Sturm trainiert hatte, holte Avdijaj erst Anfang August aus Hartberg.

Zürich spielt somit zumindest in der Gruppenphase der Conference League, nachdem man in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation eingestiegen war, dort aber an Qarabag Agdam gescheitert war. Aber auch die Gruppenphase der Europa League ist noch möglich, im Play-off wartet Heart of Midlothian aus Schottland mit dem Österreicher Peter Haring.