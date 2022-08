Einen wie ihn hätte Hartberg gestern gut gebrauchen können. Donis Avdijaj fehlte nicht nur bei der 1:2-Niederlage gegen die WSG Tirol, er wird überhaupt nicht mehr im Trikot der Oststeirer zu sehen sein. Nach Informationen der Kleinen Zeitung wechselt der 25-Jährige trotz mehrfacher Dementis in die Schweiz – zu einem alten Bekannten. Der Offensivmann unterschreibt beim von Franco Foda trainierten FC Zürich. Mittlerweile hat Hartberg den Abgang auch bestätigt.

Avdijaj hat unter Foda zwischen Jänner 2015 und Juni 2016 beim SK Sturm seine beste Zeit erlebt. Der Ex-ÖFB-Teamchef kann eine Verstärkung sehr gut brauchen. Immerhin läuft es beim amtierenden Schweizer Meister seit seiner Übernahme noch nicht rund. In der Liga liegen die Züricher mit nur einem Punkt aus drei Spielen am zehnten und letzten Platz. In der Champions-League-Qualifikation kam gegen Karabach Agdam das Aus.

Hartberg-Sportdirektor Erich Korherr erklärt: "Der Abgang von Donis schmerzt natürlich sehr. Er war richtig gut in Schuss und ein absoluter Kreativspieler und Leistungsträger. Einen Spieler seiner Qualität bekommt man nur, indem man ihm die Möglichkeit eines Wechsels einräumt." Die festgeschriebene Ablösesumme hat der Schweizer Meister nun bezahlt. "Er war eine Bereicherung für uns und es zeigt einmal mehr, dass Spieler, die keine einfachen Zeiten hinter sich haben oder ein großes Potenzial haben, sich bei uns in Ruhe ins Rampenlicht spielen können, um dann zu größeren Adressen im Fußball zu wechseln. Jetzt müssen wir schnellstmöglich einen adäquaten Ersatz finden."

Auch Avdijaj hat eine Nachricht an alle Hartberg-Fans hinterlassen:

"Liebe Hartberger Fans, liebe Mitspieler und liebe Mitarbeiter des Vereins, ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, die im Vertrag vereinbarte Ausstiegsklausel in Anspruch zu nehmen. Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, weil ich hier bei Euch eine gute Zeit hatte und wir gemeinsam sportlich den Klassenerhalt geschafft haben. Jeder Sportler ist bestrebt, sich weiterzuentwickeln und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Durch meinen Wechsel nach Zürich kann ich in der laufenden Saison international spielen. Vor allem aber die Möglichkeit erneut von Franco Foda trainiert zu werden, hat mich diese Entscheidung treffen lassen. Und mit dem Dreier im ersten Spiel haben wir ja alle einen guten Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt. Vielen Dank und Euch alles Gute, Donis."

Donis Avdijaj mit Franco Foda © GEPA pictures/ Christian Walgram

Der erste Saisonsieg unter Foda soll in der Europa-League-Qualifikation folgen, wo die nordirische Mannschaft von Linfield wartet. Das Hinspiel steigt am Dienstag auf der Insel.