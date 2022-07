Der Schweizer Fußballmeister unter Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda kassierte mit dem 0:2 in St. Gallen am Samstag eine weitere Niederlage und steht nach drei Super-League-Runden noch ohne Treffer da. Der Juli war für Foda und sein Team somit eine einzige Enttäuschung mit dem Out in der Champions League und drei Ligapartien mit nur einem Punkt, dem torlosen Remis in der 2. Runde gegen Luzern.

Für den FC St. Gallen traf Julian von Moos vor der Pause zweimal. Der Österreicher Fabian Schubert war bei den Hausherren bis zur 60. Minute auf dem Feld.