Nach vier Spielen wartet Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda immer noch auf seinen ersten Sieg als Trainer des FC Zürich. Nach einem Punkt aus zwei Spielen in der Liga hat Foda mit dem Schweizer Topklub in der Champions-League-Qualifikation in Runde zwei die Segel streichen müssen.

Nach dem 2:3 auswärts bei Qarabag Agdam im Hinspiel kam die Foda-Truppe im Rückspiel nicht über ein 2:2 nach Verlängerung hinaus. Weiter geht es für die Schweizer nun in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation.