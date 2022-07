Österreichs Ex-Teamchef Franco Foda hat mit dem Schweizer Fußball-Meister FC Zürich einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Die Züricher mussten sich am Samstag im Topspiel der ersten Runde bei den Young Boys Bern mit 0:4 (0:0) geschlagen geben. Die Foda-Elf hatte durch Antonio Marchesano die große Chance zur Führung, der 31-Jährige verschoss in der 55. Minute aber einen Elfmeter.

Foda heuerte im Sommer nach fast viereinhalb Jahren als österreichischer Teamchef beim Champion in der Schweiz an, der 56-jährige Deutsche unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag. Foda trat die Nachfolge von André Breitenreiter an, der zum deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim gewechselt war.