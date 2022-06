Für großes Aufsehen sorgte ein Interview - vor einer Handvoll Journalisten in den Katakomben des Ernst-Happel-Stadions - mit David Alaba nach dem 1:1-Heimremis in der Nations League gegen Frankreich. Vor allem Medienvertreter, die nicht anwesend waren, ließen ihrer Interpretation freien Lauf und sahen es als Nachtreten an Ralf Rangnicks Teamchef-Vorgänger Franco Foda.

Dem widerspricht Alaba aber vehement, weshalb er sich auch extra Zeit für ein offizielles ÖFB-Video nahm. "Ich möchte klarstellen, dass meine Aussage gestern falsch verstanden wurde. Das war nicht an eine Person, einen Trainer oder einen Spieler gerichtet. Ich wollte nur sagen, wie die Einstellung innerhalb der Mannschaft ist", sagt der Wiener. "Ich bin seit 2009 beim Nationalteam. Wir hatten immer wieder Spiele drin, wo wir gut gespielt, aber die Spiele nicht für uns entschieden haben. Mit ,Schnauze voll' habe ich nur das gemeint, dass wir genug haben, solche Spiele liegen zu lassen, und die Einstellung, den Ehrgeiz und den Willen, solche Spiele für uns zu entscheiden."

Hier geht es zum Video: